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Зеленский посетил учения МВД возле села Старое: опубликованы фото

30 сентября, 17:10

В тактико-специальных учениях принимали участие иностранные делегации

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Пока украинские десантники впечатляют американских генералов, громя противника на учениях НАТО Saber Junction-2019, президент Владимир Зеленский посетил совместные учения подразделений МВД в Международном учебном центре возле села Старое в Киевской области. В мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации – сообщает Укринформ.

Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений (военная часть 3070 Нацгвардии Украины, с. Старое, Бориспольский район).

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Напомним, ранее новости "Сегодня сообщали о том, что во Львовской области завершились многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019", которые стартовали в Международном центре миротворчества и безопасности.

Кроме этого, в июле в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых принимала участие и Украина.

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