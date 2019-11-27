Зеленский посетит Литву: что в планах у президента

Президент Владимир Зеленский после визита в Эстонию сегодня посетит соседнюю Литву, где встретится с руководством этой сраны и примет участие в некоторых мероприятиях.
Так, официальная церемония встречи Зеленского в Вильнюсе стартует в 10:15, после чего будет фотографирование и президент Украины оставит свой автограф в книге гостей.
С 10:30 до 10:50 запланированы переговоры в узком кругу между Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
После переговоров главы государств примут участие в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики, после чего стороны подпишут четыре двухсторонних документа.
На 12:00 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Науседы, после которой президенты отправятся на Украинско-литовский экономический форум.
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В 15:00 президент Украины проведет встречу со спикером литовского Сеймаса (парламента) Викторасом Пранцкетисом.
Закончит Зеленский свой визит возложением цветов к Мемориалу погибшим в борьбе за независимость Литвы, посещением памятника Т.Г.Шевченко и встречей с представителями украинской общины.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 ноября по итогам переговоров Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждении российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.
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