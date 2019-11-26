Визит в Эстонию: появились фото встречи Зеленского с Кальюлайд

Президент Владимир Зеленский начал визит в Эстонию и уже проводит переговоры с главой этой страны Керсти Кальюлайд.

Официальная церемония встречи началась на площади перед зданием Офиса президента Эстонской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Эстонии. Также президенты обменялись подарками. После завершения встречи главы государств подпишут совместное заявление.

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"Добро пожаловать, дорогие друзья. Украина и Эстония имеют особую связь, и все обстоятельства данного официального визита доказывают это", – говорится в Twitter эстонского лидера после встречи Зеленского и его супруги.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд 20 мая в Киеве. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

Отметим, что в сентябре Керсти Кальюлайд снова приезжала в Киев. Украинский лидер отмечал, что Киев и Таллин планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также Зеленский заявлял, что нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС.

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