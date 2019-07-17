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Зеленский посетит Николаев и Харьков: подробности визита

17 июля, 10:29

Президент продолжает ездить по Украине и разбираться с проблемными вопросами

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава государства Владимир Зеленский продолжает "украинское турне" и сегодня посетит Николаевскую и Харьковскую области, сообщает Офис президента Украины.

Президент снова возьмется за проблему аэропортов в Украине, но уже в Николаеве. Там он ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Владимир Зеленский осмотрит покрытия участка дороги М14 (Николаев – Кропивницкий).

Также в планах рабочего визита посещение Николаевского судостроительного завода, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера "Украина" и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса "корвет".

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В Харькове Глава государства проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства посещал Днепропетровскую область. Он также заслушал ситуацию с аэропортом, объездной дорогой, строительством моста (и даже заключил пари с мэром Днепра Филатовым по его строительству либо уволит его). Читайте подробней, какие изменения ожидают город после визита Зеленского в Днепр.


С востока страны президент отправился на юг и представил нового главу Херсонской обладминистрации. В Херсоне Зеленский рассказывал, что одним из приоритетов роботы нового главы области является улучшение инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

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Тег Харьков, Николаев, визит, Зеленский

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