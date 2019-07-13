Зеленский представил нового главу Херсонской обладминистрации

Президент Украины рассказал о приоритетах работы нового главы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Зеленский представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне в субботу, 13 июля.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича", – сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Президент рассказал, что одним из приоритетов роботы нового главы является улучшение инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

В свою очередь Юрий Гусев отметил, что с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА", – сказал Гусев.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский пообещал обратиться за помощью премьер-министра Владимира Гройсмана относительно увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Кроме этого, президент сообщил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.

Ранее президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

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