Визит Зеленского в Днепр: стало известно, какие изменения ожидают город

"Сегодня" узнали, какие изменения произойдут в городе после приезда главы государства

Владимир Зеленский в Днепре. Фото: Официальный сайт президента Украины

Впервые в статусе главы государства в Днепре побывал Владимир Зеленский. В городе он уделил внимание сразу нескольким болевым точкам: аэропорту, объездной дороге, а также ремонту многострадального Нового моста.

Кроме того, президент успел заключить пари с мэром города Борисом Филатовым и пообщаться с горожанами. Корреспондент "Сегодня" побывал на встрече с гарантом и узнал, какие изменения ждут Днепр.

АЭРОПОРТ.

Так, после прибытия в город, Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта. Изначально речь шла о строительстве аэроузла "Приднепровье" в Солонянском районе области.

Однако эта идея ни главе государства, ни мэру не понравилась, поскольку требует много времени на реализацию. Вместо нее решили реконструировать действующие воздушные ворота, построив новую взлетно-посадочную полосу на месте старой. Работа над проектом обойдется почти в три миллиарда гривен и займет около двух лет.

"Новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 метров с возможностью продления до 3200 метров. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется провести на следующей неделе, примерная общая стоимость реконструкции -- 2,9 млрд грн", – сообщили в пресс-службе президента.

ОБЪЕЗДНАЯ.

Не менее важной для города является и объездная дорога, которая будет огибать Днепр. Новая артерия позволит разгрузить от транзитного транспорта внутригородские дороги, на которых нередко происходят аварии именно из-за грузовиков.

"Вторая очередь объездной – это участок в семь километров, ведущий от запорожской трассы до Южного моста. Ее строительство предполагает работу над 12 отдельными объектами: самим дорожным полотном, транспортными развязками, коммуникациями. Сейчас участок готов наполовину", – сообщили в Днепропетровской ОГА.

Чтобы продолжить строительство, необходимо 992 млн грн, а закончить дорогу планируют за два года.

МОСТ.

Следующей локацией, которую посетил президент, стал Новый мост, соединяющий правую и левую части города. Ремонт переправы продолжается уже второй год. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, задержка произошла из-за недобросовестных подрядчиков.

Зеленский ознакомился с планом работ и сообщил, что сдать мост в эксплуатацию необходимо ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября. Ради этого президент и мэр города заключили пари.

"Мы договорились с господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, он напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку", — подчеркнул Зеленский, отметив, что проверять качество проделанной работы будет его команда.

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ.

Во время рабочей поездки в область гарант посетил и свой родной город – Кривой Рог. На малой родине Зеленский предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для местных жителей, дескать, проблемы со здоровьем создают местные предприятия.

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