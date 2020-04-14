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Зеленский: После Пасхи эпидемия коронавируса может пойти на спад

14 апреля, 15:12

Сергей Мартынец

В областях готовят проверку больниц и их готовность принимать больных COVID-19

Недавно президент Владимир Зеленский уже говорил, что толпы людей на Пасху – это прямой путь заболеть COVID-19. Однако если удастся пройти праздники без массовых скоплений, то, возможно, эпидемия пойдет на спад. Об этом он говорил на селекторном совещании, сообщает пресс-служба ОПУ.

На совещании отмечалось, что в областях проверят готовность больниц принимать больных, а также как выполняется протокол лечения людей с коронавирусом. Министр здравоохранения рассказал президенту, что две комиссии вирусологов и пульмонологов проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц и детально изучат каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок.

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", – сказал Владимир Зеленский.

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Также отметили спад эпидемической ситуации в Тернопольской области, которая в последнее время была одной из лидеров по заболеваемости. Глава государства надеется, что на Пасху удастся обойтись без резкого всплеска коронавируса.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразилось, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Минздраве объясняли, чем грозит массовое посещение церквей на Пасху. Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко – считает, что безответственность людей может свести на нет все успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Пасха Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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