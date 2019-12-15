Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистам

Президент Украины рассказал, когда может наступить мир на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках встречи в нормандском формате дал комментарий съемочной группе канала "Россия 1" в кулуарах саммита.

По словам главы украинского государства, встречи с российским лидером дают возможность добиться результата – прекращения войны в Украине.

"Я считаю, что правильное начало, в принципе, на таких встречах, такого формата. У нас есть возможность добиться результата – конца войны в Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить, и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

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По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на Минские соглашения, но главное – положено начало общению.

Напомним, что на саммите Зеленский, Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились:

обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;

провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;

инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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