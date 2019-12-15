Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистам

15 декабря, 17:16

Президент Украины рассказал, когда может наступить мир на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках встречи в нормандском формате дал комментарий съемочной группе канала "Россия 1" в кулуарах саммита.

По словам главы украинского государства, встречи с российским лидером дают возможность добиться результата – прекращения войны в Украине.

"Я считаю, что правильное начало, в принципе, на таких встречах, такого формата. У нас есть возможность добиться результата – конца войны в Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить, и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

Реклама

По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на Минские соглашения, но главное – положено начало общению.

В тренде
Почему Путин не смотрел "Слугу народа" и другие главные высказывания недели
Фотокадр из сериала "Слуга народа"

Напомним, что на саммите Зеленский, Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились:

  • обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
  • освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
  • продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
  • провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
  • инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переговоры Донбасс Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин

Источник: РБК-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
"Забери эту зеленую штуку": Аваков подтвердил наличие мины в доме АнтоненкоПолитика
"Свобода слова Савика Шустера": "Первое танго в Париже" и резонансное раскрытие убийства Павла Шеремета (полное видео)Политика
В МВД объяснили, почему ветераны Пума и Буча не стали подозреваемыми по делу Шеремета
В МВД объяснили, почему ветераны Пума и Буча не стали подозреваемыми по делу ШереметаПолитика
Аваков рассказал, что помогло выйти на след подозреваемых в убийстве Шеремета
Аваков рассказал, что помогло выйти на след подозреваемых в убийстве ШереметаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...