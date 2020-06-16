Зеленский потребовал от силовиков бороться с перегруженными фурами на дорогах

Президент Владимир Зеленский провел совещание о срочных мерах по противодействию нарушениям габаритно-грузовых ограничений на украинских дорогах, которые приводят к разрушению трасс, в том числе и тех, которые прокладываются в рамках программы "Большая стройка".

Как сообщили в Офисе главы государства, в совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Службы безопасности Иван Баканов и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Зеленский подчеркнул, что, по данным статистики, последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

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"Я не думал, что, кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно, дороги в стране", – признал глава государства.

Президент заявил, что проблема перегруженности машин фиксируется даже на новых дорогах, которые начали сооружать в рамках программы "Большая стройка".

В свою очередь глава правительства отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно и с 12 мая составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составила более 190 тысяч евро.

Денис Шмыгаль заявил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах, – сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября – 78.

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Премьер добавил, что правительство передало в Верховную Раду законопроект о весовом контроле. Документ предусматривает право местных органов власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предложено направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

Глава МВД Арсен Аваков добавил, что в силу законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только совместно с полицией, а из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски.

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В связи с этим он предложил передать патрульной полиции функции контроля за соблюдением безопасности на дорогах, в том числе габаритно-весового контроля.

Президент поручил МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений, а также предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и сотрудникам СБУ.

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"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все мероприятия по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", – обратился Зеленский к министру внутренних дел.

Председатель СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к этой работе.

"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, являются определенной адвокацией в глазах общества, что это не "договорняк", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать между собой, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом", – подчеркнул он.

Кроме того, глава государства отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Укртрансбезопасности.

"С завтрашнего дня нам нужно совместно работать, чтобы сохранить наши дороги. Нет смысла строить дороги, которые сразу же разрушают. Нужно сохранить то, что имеем, и приумножить новой качественной инфраструктурой. Тогда "Большая стройка" поможет каждому украинцу", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

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