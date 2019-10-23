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Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах

23 октября, 12:04

Глава государства сказал, чего ожидает канадского премьера и правящей партии

Зеленский и Трюдо

Зеленский и Трюдо / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой его партии на парламентских выборах. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Джастина Трюдо и Либеральную партию Канады с победой на федеральных выборах. Надеюсь на совместную работу по углублению нашей двусторонней и глобальной программы действий для процветания наших стран", – написал глава украинского государства.

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Отметим, что в апреле Трюдо поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах и заявлял, что с нетерпением ждет сотрудничества.

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Как сообщали новости "Сегодня", на выборах в Канаде победила партия Трюдо. Согласно последним сведениям, либералы побеждают в 144 из 338 избирательных округов. Их главные конкуренты из Консервативной партии — в 107. "Квебекский блок" лидирует в 35 округах, затем следуют Новая демократическая партия (19) и "Зеленая партия" (1). В настоящее время данные поступили из 306 округов.

Напомним, в начале июля президент Украины был с визитом в Канаде. Он встречался и с руководством этой страны, и с украинской диаспорой, и просто гулял по городу. Глава государства пригласил Трюдо посетить Украину. Читайте все подробности визита Зеленского в Канаду.

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Источник: Сегодня

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