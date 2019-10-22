На выборах в Канаде победила партия Трюдо

/ Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах. Таковы предварительные данные национальной избирательной комиссии.

Согласно последним сведениям, либералы побеждают в 144 из 338 избирательных округов. Их главные конкуренты из Консервативной партии — в 107. "Квебекский блок" лидирует в 35 округах, затем следуют Новая демократическая партия (19) и "Зеленая партия" (1). В настоящее время данные поступили из 306 округов.

Всего в Канаде 338 избирательных округов по числу мест в Палате общин национального парламента. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы минимум в 170 избирательных округах.

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Напомним, что ранее выборах в польский Сейм победила национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость".

По официальным итогам подсчета голосов, которые были представлены Государственной избирательной комиссией, правящая в стране с 2015 года партия на выборах 13 октября получила 43,59% голосов – за нее проголосовали 8,051 млн человек.

Правящая в Польше и победившая на последних парламентских выборах партия "Закон и справедливость" намерена вновь выдвинуть действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого на пост главы правительства.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов "Закон и справедливость" получила большинство голосов. В Сейме (нижней палате) представители этой партии займут более 50% кресел – 235 из 460, а вот в Сенате им удалось завоевать только 48 мандатов из 100.

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