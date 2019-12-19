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Зеленский предлагает отменить залог подозреваемым в коррупции

19 декабря, 02:23

Президент считает, что залог дает возможность уклониться от уголовного преследования

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2620 "Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления". Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно законопроекту предлагается дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, который позволит не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в делах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению. По мнению Зеленского, залог дает возможность уклониться от уголовного преследования.

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Законопроект был направлен в Верховную раду 18 декабря и определен как неотложный. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции, одобренный Верховной Радой 17 октября.

Напомним, ранее президент назвал борьбу с контрабандой и рейдерством краткосрочным приоритетом его команды, поэтому он призвал украинский бизнес избавиться от коррупции и вывести экономику из тени.

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Источник: Сегодня

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