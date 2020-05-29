Зеленский предлагает Раде создать новый вид военной службы – законопроект

Президентский законопроект также предлагает увеличить размер штрафов за нарушения, связанные с прохождением воинской службы

В Украине может появиться новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Соответствующий законопроект №3553 подал на рассмотрение Верховной Рады президент Владимир Зеленский, который недавно заявил, что украинская армия всегда рассчитывает на поддержку резервистов.

Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает:

создание на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;

уточнение механизма наполнения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, обеспечения для призываемых лиц трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;

усовершенствование основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Президентский законопроект также предлагает увеличить размер штрафов за нарушения, связанные с прохождением воинской службы.

Так, если законопроект будет принят, штраф за нарушение военного учета составит 510-850 грн штрафа (в настоящее время, по данным СМИ, 85-119 грн), повторное нарушение будет стоить 850-1700 грн (в настоящее время, по данным СМИ, 170-255 грн).

Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки поднимут до 1700-3400 гривен для обычных граждан и до 3400-5100 гривен для должностных лиц, а при повторном нарушении: от 3400 до 5100, от 5100 до 8500 гривен соответственно.

За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут взимать штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях: от 850 до 1700 гривен.

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Ранее сообщалось, что в июне-июле в армию заберут 500 офицеров запаса.

О том, как проходил призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:





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