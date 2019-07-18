Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам
Семь человек представляют государственный интерес Украины, а еще двое получат паспорт за заслуги перед Украиной
Ранее президент Владимир Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе, а сегодня подписал указ №526/2019 о предоставлении украинского паспорта девяти иностранцам, представляющих государственный интерес для страны.
"В соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статьи 9 закона "О гражданстве Украины" постановляю: принять к гражданству Украины как лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины", – говорится в указе.
Паспорт гражданина Украины получат следующие люди:
- Алексеевич Сергей Иванович;
- Гибадулин Станислав Иосиф;
- Гноевой Сергей Владимирович;
- Канделаки Нугзар;
- Ковниренко Андрей Петрович;
- Макеев Никита Викторович;
- Прохоров Денис Александрович.
Кроме того, за выдающиеся заслуги перед Украиной гражданство предоставят Сивохину Алексею Сергеевичу и Фомину Дмитрию Алексеевичу.
Как сообщали новости "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.
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