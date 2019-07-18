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Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам

18 июля, 13:53

Семь человек представляют государственный интерес Украины, а еще двое получат паспорт за заслуги перед Украиной

Фото: president.gov.ua

Ранее президент Владимир Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе, а сегодня подписал указ №526/2019 о предоставлении украинского паспорта девяти иностранцам, представляющих государственный интерес для страны.

"В соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статьи 9 закона "О гражданстве Украины" постановляю: принять к гражданству Украины как лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины", – говорится в указе.

Паспорт гражданина Украины получат следующие люди:

  • Алексеевич Сергей Иванович;
  • Гибадулин Станислав Иосиф;
  • Гноевой Сергей Владимирович;
  • Канделаки Нугзар;
  • Ковниренко Андрей Петрович;
  • Макеев Никита Викторович;
  • Прохоров Денис Александрович.

Кроме того, за выдающиеся заслуги перед Украиной гражданство предоставят Сивохину Алексею Сергеевичу и Фомину Дмитрию Алексеевичу.

Как сообщали новости "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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Тег указ, иностранцы, Зеленский, гражданство

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Сегодня

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