Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визита

Президент Украины летом уже был в Харьковской области и провел серьезный разговор с местными чиновниками

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский сегодня посетит Харьковскую область. Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

"6 ноября 2019 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область", – сообщает пресс-служба ОГА.

Как пишут местные СМИ, Зеленский планирует посетить в 12:30 Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое находится на ул. Сумской, 134.

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Отметим, что недавно Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА и можно ожидать, что сегодня президент представит нового руководителя области. Читайте подробней, какие перестановки в нескольких ОГА провел Кабмин 20 октября.

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Напомним, последний визит главы государства в Харьковскую область выдался напряженным для местных чиновников – Зеленский инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Он пообщался с лесником и спросил, как можно решить вопрос незаконных вырубок, а также поручил правоохранителям срочно решить проблему.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области. Это также произошло после утверждения нового чиновника Кабмином. Главой области стал Игорь Сопель.

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