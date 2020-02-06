Зеленский представил нового главу Львовской области (видео)

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Червоноград представил нового главу Львовской областной государственной администрации и назначил на эту должность Максима Козицкого.

"Почему именно этот человек? Ну у нас все области непростые. У нас есть ваш человек, львовянин, Максим Козицкий. Он закончил много разных вузов: и Львовский медицинский университет, и Киево-Могилянку, и Университет им. Франко. Человек опытный, профессиональный. Искали сильного менеджера. 20 лет опыта менеджерского, прошел с самого начала и до высшего уровня", – сказал он.

Зеленский поздравил Козицкого с новой должностью и вручил соответствующее удостоверение главы Львовской ОГА.

"Координировать все проблемные вопросы будет Максим Козицкий. Сейчас к нему присоединится наш новый вице-премьер, который работает с региональной политикой (министр развития громад Денис Шмыгаль. – Ред.), он тоже будет координировать все вопросы", – подчеркнул президент.

Напомним, летом главой Львовской ОГА президент назначал Маркияна Мальского.

Как сообщал новости "Сегодня", в конце декабря 2019 года Зеленский официально уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА. Львовский и закарпатский чиновники продержались на своих должностях чуть более пяти месяцев.

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