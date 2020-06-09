Зеленский представил нового главу внешней разведки Украины

Президент Владимир Зеленский лично представил нового главу Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка и вручил ему соответствующее удостоверение, сообщает Офис главы государства.
"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", – сказал он.
Зеленский рассчитывает, что при Кондратюке СВР усилит защиту национальных интересов в условиях гибридной войны России против Украины. В свою очередь новый глава ведомства поблагодарил президента.
"Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", – сказал он и отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР будет укрепление агентурного аппарата, улучшения работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки.
Напомним, на этой должности Кондратюк сменил Валерия Евдокимова, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Отметим, что до него президент назначал главой СВР Владислава Бухарева. Таким образом Зеленский назначает уже третьего разведчика.
Также в Службе внешней разведки ранее случился знаменательный момент – замглавы внешней разведки была назначена Екатерина Сляднева – это впервые такую должность занимает женщина.
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