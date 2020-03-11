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Зеленский представил нового министра обороны: видео

11 марта, 11:58

Сергей Мартынец

Глава государства назвал главные приоритеты для нового руководителя ведомства

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана перед офицерами и сотрудниками оборонного ведомства.

"Я имею честь представить вам министра обороны Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и одновременно ответственная миссия. Я поздравляю вас и желаю сил, выдержки и стального духа", – сказал президент.

Главным приоритетом в работе нового министра он назвал обеспечение высокой обороноспособности нашей страны.

"Для укрепления наших Вооруженных сил нужна совместная слаженная работа министерства и руководителя ВСУ, со всеми важными направлениями. В первую очередь, основу любой армии составляют именно люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть человекоцентричными. Речь о достойном обеспечении наших военных современным вооружением, повышении уровня подготовки, усилении соцзащиты людей в погонах. Наши военные отдают родине силы, здоровье, жизнь, а следовательно, они должны иметь мощный мотивационный пакет", – сказал глава государства.

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Зеленский напомнил, что, согласно стандартам НАТО, министром обороны должен быть гражданский человек, однако сам президент считает, что в условиях войны за оборону государства должен отвечать военный человек, которого уважает армия.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", перед представлением Тарана Зеленский прокомментировал тяжелый бой на Донбассе и гибель военных 10 марта в районе Песков. Президент посоветовал оккупантам не думать, что ВСУ будут просто терпеть обстрелы.

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Владимир Зеленский министр обороны Минобороны Украины Андрей Таран

Источник: Сегодня

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