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Родился в Германии, учился в США: что известно о новом министре обороны Андрее Таране

4 марта, 20:27

Алексей Гиндич

Новый глава Минобороны учился военному делу в Америке и представлял Украину в ООН

4 марта стало известно, что новым министром обороны Украины вместо Андрея Загороднюка стал генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран, который в начале войны на Донбассе возглавлял украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в семье военного в Германии, в городе Франкфурт-на-Одере. В 1977 году он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника. В 1987 году окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности "управление боевыми действиями". С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1993 году Таран прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы. В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны. В 1996 году получил степень магистра в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. После этого в 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа. С 1999 по 2004 год Таран служил военным атташе при посольстве Украины в США. На дипломатическую службу вернулся в 2011 году – был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

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В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах – пост замглавы ГУР Минобороны.

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В сентябре 2015 года Андрей Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске, где проработал до ноября 2015 года.

В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы. В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

Напомним, что 4 марта Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Причиной замены главы правительства называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе Гончарук даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Но, похоже, он им не воспользовался.

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Источник: Сегодня

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