Зеленский предупредил украинцев об опасности в интернете во время карантина

После введения в Украине карантина люди массово ушли в интернет, в связи с чем активизировались и мошенники. Об этом среди прочего шла речь на совещании в Офисе президента под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Так, представитель Национальной полиции сообщил президенту, что из-за карантина уровень преступности в Украине в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", – сказал Владимир Зеленский.

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В Украине даже мошенникам пришлось перестраиваться в связи с введением карантина и новыми потребностями общества, например, в защите от коронавируса. Обворовывают квартиры, предлагают так называемые лекарства против коронавируса и продают сомнительные препараты для укрепления иммунитета. Новости "Сегодня" узнали, как мошенники в Украине разрабатывают "карантинные" схемы.

Кроме того, полицейские рассказывали нам, что стали чаще выявлять факты продаж поддельных тестов на коронавирус, а в Нацбанке заявляли, что активизировались мошенники, выманивающие персональные данные под предлогом оказать "социальную помощь". Читайте подробнее о том, как аферисты продают фальшивые тесты за 600 долларов и амулеты от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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