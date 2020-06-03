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Зеленский прибыл в Хмельницкий: стало известно, зачем

3 июня, 13:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

Стали известны цели двухдневной поездки главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хмельницкий – на протяжении двух дней, 3 и 4 июня, глава государства будет находиться с рабочей поездкой в этом регионе.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

"3 июня глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большое строительство". Также президент встретится с представителями бизнеса Хмельницкой области и посетит лабораторию микробиологических исследований", - говорится в сообщении.

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Во второй день рабочей поездки, 4 июня, президент ознакомится с ходом капитального ремонта автодороги М-12.

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Кроме того, запланирована встреча с участием Владимира Зеленского по вопросам развития туризма.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после встречи с руководителями вузов подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине. Он заявил, что качественное образование для украинцев является нашим стратегическим приоритетом.

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Также сообщалось, что в Министерстве образования готовятся изменить систему финансирования высших учебных заведений. Новшества начнут запускать постепенно. В 2020 году университеты получат только 80% от финансирования, которое они получили в 2019-м, за остальные 20% им придется побороться. Читайте подробнее в материале: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому".

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Хмельницкий Владимир Зеленский хмельницкая область

Источник: Сегодня

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