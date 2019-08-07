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Зеленский прибыл в Турцию: появилось фото

Сегодня, 14:30

Главу украинского государства ждут встречи с турецким руководством и важные переговоры

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в этой стране Андрей Сибига.

"Первый официальный визит Владимира Зеленского в Турецкую Республику начался. Впереди насыщенная программа и важные встречи", – написал дипломат.

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Фото: Twitter

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский во время двухдневного визита должен встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, представителями крымскотатарской диаспоры и Вселенским патриархом Варфоломеем.

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В то же время эксперты – доктор экономических наук Алексей Плотников и экономический эксперт Павел Кухта – в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, какие экономические вопросы требуют внимания во время переговоров Зеленского с турецкими властями. Эксперты напоминают: Турция стратегически важный партнер Украины. В частности, за счет турецкого рынка можно компенсировать спрос на товары, по которым Украина закрывает квоты ЕС слишком быстро.

А вот советник главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко и директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отметили сайту "Сегодня", что Эрдоган все-таки в близких отношениях с Путиным, поэтому Зеленскому будет важно использовать этот канал донесения сигналов официальной Москве. Читайте подробнее мнения экспертов, как наладить сотрудничество с Анкарой на фоне ее сближения с Москвой.

Также смотрите в сюжете, как Зеленский до вступления в должность президента посещал Турцию и "гонял" российских пропагандистов: 

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Турция визит Зеленский Сибига

Источник: Сегодня

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