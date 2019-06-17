Зеленский прибыл во Францию: детали рабочего визита

В первую очередь глава украинского государства встретится не с Макроном, а посетит одно крупное мероприятие в Париже

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский с визитом прибыл в Париж, где проведет встречу с высшим руководством Франции. Он пробудет здесь один день и вечером отправится в Германию.

Так, согласно программе визита, в первую очередь на французской земле глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Станция Ф" (Station F). На территории в 34 тысячи квадратных метров объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, офисные помещения на более чем три тысячи рабочих мест, 60 конференц-залов, производственная лаборатория, кафе и рестораны. Здесь предусмотрено общение Зеленского с украинскими стартаперами.

После этого Зеленский со своей супругой встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой, а в 15:30 главы государств отправятся в Елисейский дворец на переговоры. Совместная пресс-конференция президентов ожидается в 16:30.

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Далее по плану у Зеленского посещение Сената Франции и встречи с французскими политиками. Вечером президент Украины вылетит в Берлин.

Напомним, с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.

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