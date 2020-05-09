Зеленский приехал на границу с Венгрией: пообещал новые дороги и пункты пропуска

Президент Владимир Зеленский во время визита на Закарпатье побывал на пункте пропуска на границе с Венгрией. Его интересовало состояние реализации программы "Большая стройка".

"Увидели пять детсадов и пять школ, которые должны быть готовыми несмотря ни на что, чтобы первого сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов – даже там, где этого не было много лет", – рассказал он.

Президент отметил, что до конца год в Закарпатской области должны отремонтировать рекордные 370 км дорог.

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"Это действительно большое количество, если с 2018 по 2019 годы у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то здесь почти 400 км на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", – заявил Зеленский.

При осмотре моста на границе через реку Тиса президенту доложили, что трафик там слишком плотный из-за низкой пропускной способности, а расширить его невозможно.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", – сказал глава государства.

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Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности, грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 мая президент был с рабочим визитом в Луганской области. Там Зеленский пообещал людям новую трассу Северодонецк – Станица Луганская к концу года. Общая протяженность дороги составит 128 километров.

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