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Зеленский примет участие в выездном заседании Кабмина

13 марта, 09:39

Сергей Мартынец

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля

Сегодня в 11:00 состоится выездное заседание Кабинета министров при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что заседание правительства вместе с главой государства будет посвящено представлению реформы системы градостроительства.

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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В Кабмине добавили, что вопросы по теме можно будет поставить под видео прямой трансляции выездного заседания, которую будет вести сайт "Сегодня" – ответы на них глава правительства даст во время брифинга.

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Напомним, на днях на закрытом заседании правительства на просьбу одной из политических сил парламента премьер Денис Шмыгаль согласился сделать заседания Кабмина снова открытыми для журналистов.

Как известно, на днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины. Ограничительные меры продляться до 3 апреля. В свою очередь сам Шмыгаль обратился к украинцам из-за коронавируса. Премьер указал на необходимых принятых мер и подчеркнул, что правительство ведет переговоры с международными партнерами по поддержке технологически и методологически в борьбе с коронавирусом.

Видео: t.me/PM_Shmigal

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правительство Владимир Зеленский Кабинет министров выездное заседание

Источник: Сегодня

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