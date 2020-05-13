Зеленский пришел в Раду перед принятием закона о банках

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады и попросил депутатов поддержать банковский законопроект.

По его словам, этот закон должен защитить украинскую экономику.

"Вопрос банковского закона очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье наших украинцев, наши военные защищают наш суверенитет и территориальную целостность Украины – они герои сегодня. Есть вопрос защиты нашей экономики. На протяжении вашей каденции будет несколько важных законов, которые должны объединять всю страну и все партии. И я хотел бы, чтобы так прошло сегодня голосование. Я хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. Как минимум, должен защитить и помочь Украине именно сейчас", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании парламент запустил специальную процедуру рассмотрения законопроекта о банках, поскольку к нему было подано ранее больше 16 тысяч поправок. Принятие закона могло затянуться на месяцы, а так депутаты планируют уже сегодня его принять. НБУ развенчал ТОП-10 мифов о банковском законе.

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