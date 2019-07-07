Зеленский присвоил новые названия бригаде морской пехоты и военному лицею

Глава государства сегодня в Одессе лично поздравил военных моряков

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa.

Президент Владимир Зеленский после поздравления моряков с Днем Военно-морских сил присвоил новые имена морскому лицею и бригаде морской пехоты. Глава государства подписал соответствующие указы.

"С целью увековечения памяти вице-адмирала Владимира Герасимовича Безкоровайного, учитывая его весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие ВМС и учитывая образцовое выполнение Военно-морским лицеем возложенных на него задач, постановляю: присвоить имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею и в дальнейшем именовать его – Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного", – говорится в указе.

Следующим указом Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и теперь она будет называться 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, увековечения памяти выдающегося военного деятеля Михаила Белинского, учитывая высокие показатели в боевой подготовке, образцовое выполнение поставленных задач личным составом данной бригады.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", в Украине поздравили военных моряков с праздником глава правительства и военное руководство. Гройсман и Полторак напомнили, в первую очередь, о пленных украинских моряках, которых захватила Россия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский присвоил новые названия бригаде морской пехоты и военному лицею". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"