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Защищают от атаки с моря: в Украине поздравили военных моряков с праздником

7 июля, 11:00

Гройсман, Полтоарк и командующий ООС поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил

Фото: Facebook

К поздравлениям президента Владимира Зеленского моряков с Днем Военно-морских сил присоединились военное руководство и премьер-министр, обещая новую технику и освобождение пленных моряков.

Глава правительства Владимир Гройсман напомнил, что в российском плену находятся 24 украинских моряка и три судна.

"Этот дерзкий факт очередной агрессии всколыхнул весь мир. Мы привлекали к нему внимание на всех международных переговорах. Вынесли этот вопрос на обсуждение в Морском трибунале ООН, и судьи постановили немедленно освободить моряков и вернуть их на корабле домой. Но агрессор не прислушается к голосу здравого смысла и международного права. Я обращаюсь к ним (морякам) и выражаю свое глубокое уважение и почтение. Вы и ваши семьи – пример выдержки, достоинства и преданности настоящим ценностям. На вашу судьбу выпало сверхсложное испытание – противостоять врагу и побеждать его силой своего духа и несокрушимостью принципов. Правда – на вашей стороне. Вы – настоящие герои и мы гордимся каждым из вас. Мы с вами! Мы делаем и сделаем все, чтобы вернуть вас домой", – написал премьер в Facebook.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак заявил, что до конца этого года планирует завершить испытания ракетного комплекса "Нептун", который значительно повысит возможности национального военного флота в охране побережья Черного и Азовского морей, а также в планах получить ряд кораблей от иностранных партнеров, осуществить закупку техники.

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"Благодарен руководству ВМС, командирам и военнослужащим соединений и частей, кораблей и катеров за мужество, плодотворную работу и за то, что каждый из них является патриотом Украины. В ходе выполнения боевых задач, военнослужащие ВС Украины отдают самое ценное, самое дорогое, что у них есть. Они, рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью, защищают каждого украинца и каждый сантиметр нашей земли. Я благодарю вас за ваше мужество, героизм, самоотверженность и мотивацию. Поздравляю ваших родных и близких и благодарю их, что они делают все возможное, чтобы вы хорошо чувствовали себя дома, когда возвращаетесь со службы", – сказал он и также поблагодарил пленных моряков за мужество, проявленное в российской неволе.

Командующий Объединенных сил Александр Сырский отметил, что Военно-морские силы выполняют задачи по обеспечению обороноспособности государства, защиты ее морских рубежей и достойно представляют Украину в международном военно-морском сотрудничестве.

"Сегодня военнослужащие Военно-морских Сил с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения операции Объединенных сил. Имея опыт боевых действий, ВМС продолжают модернизироваться и прогрессировать. Спасибо военнослужащим ВМС за верную службу и надлежащее выполнение служебных обязанностей", – подытожил генерал.

А тем временем Зеленский в Одессе заявил, что Степан Полтоарк уже сегодня обсудит с представителями Канады военное сотрудничество. Также глава государства дал обещание родственникам пленных моряков, которые присутствовали на праздничном мероприятии.

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Тег ВМС, моряки, поздравление, Гройсман, Полторак, Сырский

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