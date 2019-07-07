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Зеленский в Одессе поздравил моряков с Днем Военно-морских сил: видео

7 июля, 10:01

Глава государства отметил, что моряки ежедневно стоят на защите морских границ Украины

Зеленский в Одессе. Скриншот
Зеленский в Одессе. Скриншот.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу встретился с личным составом Военно-морских сил Украины и поздравил их с профессиональным праздником. Соответствующее видео опубликовано на странице ВМС Украины в Facebook.

"Очень приятно быть здесь в морской столице Украины – солнечной Одессе – а и лично поздравить вас с Днем Военно-морских сил. Сегодня в непростых условиях военно-политической обстановки Черноморского региона украинские моряки каждый день мужественно и героически защищают наши морские границы, нашу свободу и независимость, часто слишком высокой ценой – ценой собственно жизни", – сказал он.

Зеленский напомнил, что в начале недели была неприятная новость с Донбасса – в результате обстрела санитарного автомобиля в районе населенного пункта Водяное погибли двое морских пехотинцев-медиков – старший матрос Сергей Майборода и санитарный инспектор сержант Ирина Шевченко. Память погибших почтили минутой молчания.

"Уважаемый военные моряки, от имени украинского народа благодарю весь личный состав за верность присяге и самоотверженность. Я еще раз поздравляют вас с профессиональным праздником. Желаю вам чистых фарватеров, попутного ветра, полных парусов и семь футов под килем", – сказал президент.

Глава государства завершил поздравление словами из марша ВМС: "Пусть всегда в море будет штиль, но если пробьет сигнал тревоги, моряки пойдут и против волн и поднимут флаг победы".

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства также намерен ознакомиться с ходом международных военных учений, которые проходят в Украине. А тем временем в Черном море продолжаются учения Sea Breeze-2019: 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи. Сейчас участники маневров отрабатывают так называемый "морской компонент" учений.


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Тег Одесса, ВМС, моряки, Зеленский, поздравление

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