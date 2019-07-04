Зеленский присвоил офицерам полиции ордена и медали

Глава государства по случаю Дня полиции наградил правоохранителей за отличную службу

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский узаконил спецсигналы на авто, а сегодня по случаю Дня Национальной полиции присвоил государственные награды правоохранителям. Глава государства подписал соответствующий указ №476.

Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Нацполиции награжден орденом "За мужество" III степени старший лейтенант полиции Нагорняк Ростислав Михайлович.

Медалью "За безупречную службу" III степени:

Бережной Евгений Петрович – майор полиции;

Олексюк Дмитрий Васильевич – майор полиции;

Строгуш Роман Иванович – подполковник полиции.

Медалью "За труд и доблесть" получили:

Бервен Вячеслав Леонидович – капитан полиции;

Будик Игорь Николаевич – капитан полиции;

Курченко Сергей Владимирович – старший лейтенант полиции;

Марчук Максим Николаевич – старший лейтенант полиции.

Медалью "За спасенную жизнь":

Курак Тимур Иванович – сержант полиции;

Недошовенко Александр Викторович – капитан полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", по случаю профессионального праздника 4 июля всем желающим столичная полиция дает "порулить" своими машинами, а детям бесплатно раздают билеты в театр и разрешают побыть полицейскими.

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