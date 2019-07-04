Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский присвоил офицерам полиции ордена и медали

4 июля, 17:29

Глава государства по случаю Дня полиции наградил правоохранителей за отличную службу

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский узаконил спецсигналы на авто, а сегодня по случаю Дня Национальной полиции присвоил государственные награды правоохранителям. Глава государства подписал соответствующий указ №476.

Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Нацполиции награжден орденом "За мужество" III степени старший лейтенант полиции Нагорняк Ростислав Михайлович.

Медалью "За безупречную службу" III степени:

  • Бережной Евгений Петрович – майор полиции;
  • Олексюк Дмитрий Васильевич – майор полиции;
  • Строгуш Роман Иванович – подполковник полиции.

Медалью "За труд и доблесть" получили:

  • Бервен Вячеслав Леонидович – капитан полиции;
  • Будик Игорь Николаевич – капитан полиции;
  • Курченко Сергей Владимирович – старший лейтенант полиции;
  • Марчук Максим Николаевич – старший лейтенант полиции.

Медалью "За спасенную жизнь":

  • Курак Тимур Иванович – сержант полиции;
  • Недошовенко Александр Викторович – капитан полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", по случаю профессионального праздника 4 июля всем желающим столичная полиция дает "порулить" своими машинами, а детям бесплатно раздают билеты в театр и разрешают побыть полицейскими.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег указ, орден, полиция, Зеленский, медаль, награды

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский присвоил офицерам полиции ордена и медали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогулялся по улицам Торонто и вдохновился Трюдо: что нужно знать о визите Зеленского в Канаду

Сегодня, 15:58

Президент подтвердил курс Украины в ЕС и НАТО

Когда будет готов новый Офис президента: названы сроки и стоимость проекта

Сегодня, 15:52

Сейчас готовится техническое задание по зданию, после его утверждения начнутся строительные работы

У Зеленского ответили Путину по сепаратистам Донбасса

Сегодня, 15:03

Советник президента четко объяснил хозяину Кремля разницу между жителями ОРДЛО и боевиками

Канадские депутаты раскрыли детали переговоров с Зеленским

Сегодня, 08:48

На встрече речь шла об усилении санкций против Российской Федерации

В роддоме Житомира одновременно родили дочек свекровь и невестка

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Каменских взбудоражила сеть пышным бюстом и высунутым языком

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото сына

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира

Семья подозреваемого в убийстве Лукьяненко отказывается от сына

Под Черниговом мужчина поймал гигантского сома

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь