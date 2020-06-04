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Зеленский присвоил погибшему спецназовцу "Героя Украина"

4 июня, 12:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боец погиб в 2016 году, когда сам бросился на пулеметчика боевиков, прикрывая отход своих товарищей

Президент Владимир Зеленский в Хмельницкой области не только прогуливается и пьет кофе, но и не забыл про украинских героев из этого региона. Он встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций, Героя Украины старшины Романа Матвийца, сообщает Офис главы государства.

Спецназовец погиб 23 июля 2016 года в боевом столкновении в районе Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки. Разведгруппа, возглавляемая Романом, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем в ответ, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом старшина спас жизнь собратьев, но при этом сам получил смертельные ранения.

Президент сообщил родным погибшего бойца о присвоении Роману Матвийцу звания "Герой Украины" и вручил жене погибшего Валентине Александровне орден "Золотая Звезда". Также он подарил его сыну планшет.

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"Роман отдал самое дорогое – свою жизнь – за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 июня Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками. Он посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", а также обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Кроме того, Зеленского "поймали" на пробежке, и он рассказал журналистам о своих занятиях спортом, что любит кушать на завтрак и удивил тем, сколько пьет кофе.

Смотрите также, как Зеленский в апреле ездил на Донбасс:

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Владимир Зеленский награда Герой Украины спецназовец

Источник: Сегодня

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