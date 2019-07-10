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Уволены главные таможенники в четырех регионах

10 июля, 02:44

По словам Власова, вместо них эту работу будут выполнять профессиональные специалисты

Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook
Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook.

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил глав таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом он сообщает в Facebook.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - написал Власов.

По его словам, вместо них эту работу будут выполнять "профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на украинских таможнях.

Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.

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Тег коррупция, увольнения, контрабанда, таможня, ГФС, Власов

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