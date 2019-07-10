Уволены главные таможенники в четырех регионах
По словам Власова, вместо них эту работу будут выполнять профессиональные специалисты
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил глав таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.
Об этом он сообщает в Facebook.
"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - написал Власов.
По его словам, вместо них эту работу будут выполнять "профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на украинских таможнях.
Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.
Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.
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