Зеленский призвал ООН подготовить план по восстановлению Донбасса после его деоккупации

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент положительно отозвался о призыве генсека ООН к немедленному глобальному прекращению огня, отметив, что Украина была одной из первых стран, которая его поддержала. Президент призвал сторону ООН начать подготовку действенного плана мероприятий Организации Объединенных Наций по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации. Особое внимание было уделено теме освобождения незаконно удерживаемых украинцев на Донбассе, в Крыму и в России.

Также они пообщались о продлении реформ и переговорах с международными партнерами в связи с этим.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", – отметил президент.

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Собеседники договорились о продолжении диалога, в частности о визите генерального секретаря ООН в Украину после стабилизации ситуации вокруг пандемии.

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Напомним, что ранее Зеленский и Гутерриш обсудили роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержку Украины.

Добавим, что ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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