Зеленский прогулялся по улицам Торонто: появилось видео

Глава государства вышел из отеля и в бурной компании отправился изучать Торонто

Скриншот.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду вышел на прогулку по улицам Торонто, куда он прибыл в понедельник, 1 июля.

Вместе с ним гулять отправился довольно внушительная делегация из охранников, журналистов и официальных лиц. Среди прочих был и глава Офиса президента Андрей Богдан и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером решил прогуляться по улицам Торонто, куда он прибыл для участия в международной конференции по реформам в Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины пробудет в Канаде до 3 июля, а график его будет достаточно насыщенным: встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Отметим, что Зеленский уже встретился с главой МИД Канады Христей Фриланд. Это их вторая встреча – первая была в Киеве в начале мая. Президент Украины и глава канадской дипломатии отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

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