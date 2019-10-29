Зеленский прокомментировал начало разведения сил в Золотом

Глава государства заявил, что боевики не обстреливали этот участок семь дней

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Золотом началось после того, как прекратились там обстрелы, и было выдержано условия о семи днях тишины. Об этом он сказал в Мариуполе, где глава государства принимал участие в Инвестиционном форуме.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", – сказал президент и подчеркнул, что зеркальное разведение сил началось после того, как и украинская сторона, и ОБСЕ зафиксировали семидневный режим тишины.

Журналисты отметили, что якобы вчера был обстрел, но Зеленский уточнил, что это было вне пределов участка разведения сил. Он напомнил, что Золотое делится на несколько районов, большинство из которых под контролем Украины, а одно – у боевиков.

Золотое состоит из пяти микрорайонов (1 – Солнечный, 2 – Карбонит, 3 – Стахановец, 4 – Партизанское, 5 – Марьевка).

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск, также были вооруженные провокации. Кроме того, украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4. Как рассказывал глава МВД Арсен Аваков, добровольцы, находящиеся в Золотом, подтвердили, что была стрельба и, возможно, работала диверсионная группа противника.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама