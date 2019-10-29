На Донбассе началось зеркальное разведение сил

/ Фото: AFP

В штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00.

"Сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", – говорится в заявлении ООС.

Также отмечается, что представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств с обеих сторон, а начало этого процесса в связи с соблюдением режима тишины в течение семи дней.

"Сегодня" следят за процессом разведения сил на линии разграничения и ведут текстовую трансляцию.

14:00 Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олефир сообщила, что на переговорах в Минске было сообщено о начале разведения сил в поселке Золотое на линии соприкосновения в Луганской области.

13:48 Затем штаб ООС опубликовал информацию о том, что разведение сил началось ровно в 12:00, как и было запланировано.

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13:34 Сразу после заявления Вадима Пристайко о разведении сил, появился комментарии штаба ООС о том, что ни о каком разведении сил речь не идет. И что в районе поселка Золотое наблюдается напряженная обстановка.

11:57 Министр иностранных дел Вадим Пристайко в Мариуполе перед началом инвест-форума заявил журналистам, что в поселке Золотом началось разведение сил. Заявление было сделано около 11:00 по киевскому времени.

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Разведение сторон началось в поселке Золотое, Луганской области.

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Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск также были вооруженные провокации. Также украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

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