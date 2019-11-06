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Зеленский прокомментировал планы советника Трампа купить "Мотор Сич"

6 ноября, 15:55

«Мотор-Сич» - это стратегическое предприятие, напомнил украинский президент

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему известно об интересе американского инвестора Эрика Принса к украинской компании "Мотор Сич", передает "Радио Свобода".

"Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор-Сич" – это стратегическое предприятие, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому", – сказал Зеленский.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что компания "Мотор Сич" в скором времени может стать собственностью неофициального советника президента США. Речь идет об основателе печально известной частной военной компании Blackwater (ныне — Academi) Эрике Принсе, который уже выразил заинтересованность в покупке предприятия.

Источники издания напомнили о том, что Вашингтон пытается помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

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Принса интересует завод. При этом он хочет заполучить список клиентов компании, а также чтобы компания сохранила украинскую регистрацию.

Как пишет газета, за последние пять лет американец посещал Украину не менее девяти раз. В последний свой визит (24−27 октября) он посетил "Мотор Сич", который впечатлил его "высоким уровнем технологий".

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Фото: AFP

Ни Принс, ни в "Мотор Сичи" данную информацию комментировать не стали, однако представитель американского бизнесмена заявил журналистам о его желании инвестировать в Украину.

Напомним, ранее эксперт исследовательского центра Atlantic Council Андерс Аслунд посоветовал США самим купить "Мотор Сич", если они не хотят, чтобы компания досталась инвесторам из Китая.

А в прошлом году СБУ явилось на "Мотор Сич" с обысками. Позже в ведомстве сообщили о предотвращении вывода компании за границу, назвав это диверсией против экономики и обороноспособности страны.

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Владимир Зеленский Мотор Сич Эрик Принс

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