Зеленский прокомментировал спад эпидемии в Украине

Президент Владимир Зеленский доволен тем, что удалось "обуздать" эпидемию коронавируса и она даже пошла на спад, но призвал не расслабляться. Об этом он сказал на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает Офис главы государства.
Ему сообщили, что за прошлые сутки заболело 260 человек, а выписаны 356. Отметим, что такой показатель заражений коронавирусом самый низкий за последние 40 дней.
"Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны халатно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность украинцев", – сказал Владимир Зеленский.
В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил президенту, что сейчас почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом, а еще три области решат этот вопрос в ближайшие дни. Более того, некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель.
А тем временем в Украине с 22 мая готовятся продлить действие карантина, но при этом снимут ряд ограничений. Так, например, власть планирует разрешить работу общественного транспорта. В то же время в Минздраве назвали три условия для смягчения карантина.
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