В Украине число новых заражений коронавирусом самое низкое за 40 дней

Но есть и хорошие новости – каждый день пару сотен человек выздоравливают

В Украине количество зараженных коронавирусом достигло 18 876 человек. Только за последние сутки зафиксированы 260 новых больных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Так, за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 260 новых случаев коронавируса, самый низкий показатель за последних 40 дней (9 апреля было 224, а 20 апреля, после Пасхи – 261. Тогда низкий показатель объяснили праздниками, что некоторые области не предоставили данные).

Всего уже 18 876 инфицированных. Но есть и хорошие новости – выздоровели 356 человек (всего 5 632) и это тоже рекордный показатель в соотношении новых больных и выздоровевших за сутки. Умерли 13 человек (всего 548).

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Напомним, что на утро 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 276 пациентов выздоровели. Только за воскресенье зафиксировано 325 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферментного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. Максим Степанов заявил, что сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен круг лиц и каким образом их будут тестировать. Он в понедельник подписал уже соответствующий приказ.

А тем временем в Кропивницком произошел неприятный инцидент – больной отдал крупную сумму за "бесплатное" лечение. Мужчина на лечение от COVID-19 потратил более 26 тысяч гривен, но теперь планирует судиться с Центральной городской больницей.

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. В этом видео рассказывается об условиях лечения, историях заболевания и тяжелых моментах борьбы с коронавирусной болезнью:

Видео: tva.ua

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