В Минздраве назвали три условия для смягчения карантина

Карантин будет продлеваться еще четыре раза с определенными смягчениями ограничений

В Украине каждые 10 дней будут вводить новые этапы смягчения карантина, которые рассчитаны до конца июня. При этом определены три главных критерия, по которым будут смотреть – где можно смягчать ограничения, а где они продолжат действовать. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что с 22 мая будет продление карантина, и объяснил, какие для этого условия.

"С 22 мая будет введен правительством т.н. адаптивный карантин. Для того, чтобы было более контролируемо и понятно, мы вводим этапы смягчения. Каждый этап будет через 10 дней и начнется с 22 числа. В чем отличие. Мы вводим три критерия относительно заболеваемости на коронавирусную болезнь: это заболеваемость за последние 10 дней на 100 тысяч населения, заполненность коек в больницах (не более 50%), где лечат коронавирусных больных, и количество тестирований, которые проводятся в каждом регионе. Все эти критерии отвечают каждому этапу. Если придерживается тот или иной регион критериев, то он может перейти на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", – сказал Степанов.

Министр отметил, что с 22 мая планируется возобновление общественного транспорта, проведение спортивных мероприятий, но при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Реклама

Он подчеркнул, что в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе и в соответствии с теми критериями, которые вводятся, будет приниматься решение, будет ли смягчаться карантин.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая состоится заседание правительства, на котором планируется принять решение о продлении карантина и новом ослаблении ряда ограничений. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, когда в Украине заработает метро и откроют детсады. Это произойдет не в один день.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама