Зеленский провел масштабное совещание: "Чтобы украинцы ездили по качественным дорогам"

Президенту доложили о выполнении программы по строительству и ремонту дорог

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчеты о строительстве и ремонте дорог местного значения в ходе масштабного селекторного совещания.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, в совещании принимал участие премьер-министр Денис Шмыгаль, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, руководители ОГА, глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, замглавы Национального банка Екатерина Рожкова и другие чиновники.

В ходе совещания Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило средства.

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Кроме того, он поручил каждой из областей предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах – они должны содержать четкий график и информацию о размерах средств, необходимых для реализации проектов.

"Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что для ремонта и строительства местных дорог ОГА получили возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

По словам участников совещания, в среднем области использовали на обновление дорог 30% ассигнований, полученных с начала года. Однако в некоторых регионах этот показатель составляет 5-10%.

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"Представители этих областей пояснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонтов, запланированных в 2020 году", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что представителям власти на местах "чрезвычайно важно сделать кредитную ставку более низкой и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если будет высокая плавающая ставка".

"Я, как президент, инициировал программу "Большая стройка" и сделаю все возможное, чтобы украинцы ездили по качественным дорогам", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее для упрощения реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог Верховная Рада отменила необходимость получения разрешения на выполнение таких строительных работ.

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А о программе финансировании ремонта дорог в Украине, которую подписал с Европой экс-премьер Алексей Гончарук, смотрите в видеосюжете:

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