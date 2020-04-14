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  1. Новости политики

Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби : что обсудили

14 апреля, 02:19

Елена Вус

Президент предложил активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с COVID-19

В понедельник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил эмиратскую сторону за гуманитарную помощь – высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

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"Большое спасибо за гуманитарную помощь украинским медикам для борьбы с распространением коронавируса, которая спасет не одну человеческую жизнь. Объединенные Арабские Эмираты показывают пример эффективной борьбы с пандемией", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент высказал предложение активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в мире.

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Отдельно собеседники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры – в первую очередь современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизнь продолжится, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", – отметил президент Украины.

Напомним, 10 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл лайнер, на борту которого на родину вернулись 113 граждан Украины, которые не могли раньше вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, а также груз гуманитарной помощи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ОАЭ принц Владимир Зеленский Абу-Даби телефонный разговор

Источник: Сегодня

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