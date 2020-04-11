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В Киев из ОАЭ вернулись более ста украинцев, доставлена гуманитарная помощь

11 апреля, 12:11

Руслан Ровик

Возвращение украинцев организовала СБУ по поручению Зеленского

В аэропорт "Борисполь" прибыл лайнер, на борту которого на родину вернулись 113 граждан Украины, которые не могли раньше вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, а также груз гуманитарной помощи.

Рейс был организован по поручению президента Владимира Зеленского Службой безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из ОАЭ и дипломатами двух стран.

По словам председателя СБУ Ивана Баканова, прибытие рейса стало возможным благодаря тесному сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины Абу Даби и органов власти двух стран.

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"С помощью иностранных коллег чартерным рейсом также доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим весом 10 тонн для борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Были доставлены средства индивидуальной защиты: 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и шесть тысяч литров дезинфицирующего раствора. Гуманитарный груз был получен без привлечения средств государственного бюджета.

"Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным врачам и медикам. Глава СБУ Игорь Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ, а также посольство ОАЭ в Украине за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба", – говорится в сообщении.

Тем временем, Украина оказывает помощь Италии в борьбе с COVID-19: в Рим отправили самолет с 5 тоннами антисептика. Также в Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер.

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Киев ОАЭ Борисполь СБУ помощь гуманитарный груз

Источник: Сегодня

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