Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с руководством Генерального штаба Вооруженных сил в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе, в частности из-за гибели военных под Павлополем.
Совещание проходит в Офисе президента. На нем присутствуют, помимо главы государства, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо военнослужащих. Позже секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил подробности гибели морпехов.
В свою очередь Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.
"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.
Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер "крайне разочарован" гибелью на Донбассе украинских морпехов.
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