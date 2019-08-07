На фронте оккупанты нанесли серьезный урон украинской армии, и президент пообещал не оставлять это без внимания

/ Фото: Офис Президента Украины

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-07T09:37:00+03:00 Политика На фронте оккупанты нанесли серьезный урон украинской армии, и президент пообещал не оставлять это без внимания

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с руководством Генерального штаба Вооруженных сил в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе, в частности из-за гибели военных под Павлополем.

Совещание проходит в Офисе президента. На нем присутствуют, помимо главы государства, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо военнослужащих. Позже секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил подробности гибели морпехов.

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В свою очередь Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер "крайне разочарован" гибелью на Донбассе украинских морпехов.

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