Зеленский раскрыл секрет "браслетов из клубов" у себя на руках и показал фото

Пользователи соцсетей увидели у президента Украины "странные" браслеты, похожие на те, что дают в ночных клубах

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что это за желтые браслеты у него на обеих руках. Об этом он написал в Facebook.

Глава государства возмутился тем, что в соцсетях его браслеты приняли за "клубные" (при посещении развлекательного ночного клуба на руку надевают на руку похожие браслеты).

"И напоследок – о желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", – написал Зеленский.

Отметим, что во время своих зарубежных визитов или приема иностранных гостей в Киеве глав украинского государства регулярно поднимает вопрос освобождения Россией украинских военнопленных моряков. Как сообщали новости "Сегодня", в июне Зеленский с семьями пленных украинских моряков обсудил возможность их освобождения. Во время встречи с президентом поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильем.

7 июля Зеленский прибыл в Одессу и поздравил моряков с Днем Военно-морских сил. Глава государства отметил, что моряки ежедневно стоят на защите морских границ Украины, а также вспомнил о моряках, которые находятся в российской неволе.

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