Зеленский рассказал, когда рассмотрят законы о ветеранах АТО

/ Фото: president.gov.ua

До 15 ноября должны быть подготовлены изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защиты. Об этом во время встречи с родственниками погибших на Донбассе бойцов сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Также он уточнил, что законопроект о статусе добровольцев должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

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Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что льготы для ветеранов Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе не отменят.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий. Он отметил, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

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