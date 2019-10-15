Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Зеленский рассказал, когда рассмотрят законы о ветеранах АТО

15 октября, 08:58

Зеленский встретился с родственниками погибших на Донбассе бойцов

/ Фото: president.gov.ua

До 15 ноября должны быть подготовлены изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защиты. Об этом во время встречи с родственниками погибших на Донбассе бойцов сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Также он уточнил, что законопроект о статусе добровольцев должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Реклама

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1.

В тренде
В Минске говорят о разведении войск на Донбассе, а МВФ обновит прогноз мировой экономики: топ-темы дня
Фото: Facebook "Вернись живым"

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что льготы для ветеранов Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе не отменят.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий. Он отметил, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

льготы ветераны законы ато ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в США
Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в СШАПолитика
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фотоПолитика
У Кремля несколько целей: политолог рассказал, зачем Путину встреча с Зеленским
У Кремля несколько целей: политолог рассказал, зачем Путину встреча с ЗеленскимПолитика
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – Пристайко
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – ПристайкоПолитика
В НАТО признали: Украина нуждается в новом
В НАТО признали: Украина нуждается в новом "плане Маршалла"Политика
Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фото
Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фотоДонбасс

Новости партнеров

Loading...