Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
В случае победы на выборах "слуга народа" собирается подать в парламент важные законопроекты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае победы на выборах займется вопросами народовластия, снятия депутатской неприкосновенности, а первые поездки будут по Украине.
Он сначала хочет встретиться с украинцами в регионах, а вот куда поедет за границу в первую очередь – говорить не стал.
"Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране. А уже потом — официальные визиты за границу", – сказал Зеленский.
Также он указал на важность укрепление институтов демократии и готов подать законопроекты, которые усложнят жизнь и депутатам, и президенту.
"Это будет указ, который утвердит план действий по внедрению на Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – рассказал кандидат в президенты.
Как мы писали, Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. Он рассказал, каким образом на посту президента собирается возвращать мир на украинскую землю, и четко дал понять, чей Крым.
А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире на дебатах. Если с планами Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Читайте подробней в материале "Сегодня", что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам.
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