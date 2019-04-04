Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента

В случае победы на выборах "слуга народа" собирается подать в парламент важные законопроекты

Фото: AFP

Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c2/608/5ca5c26087ef9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c2/608/5ca5c26087ef9.jpg 2019-04-04T11:38:00+03:00 Политика В случае победы на выборах «слуга народа» собирается подать в парламент важные законопроекты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае победы на выборах займется вопросами народовластия, снятия депутатской неприкосновенности, а первые поездки будут по Украине.

Он сначала хочет встретиться с украинцами в регионах, а вот куда поедет за границу в первую очередь – говорить не стал.

"Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране. А уже потом — официальные визиты за границу", – сказал Зеленский.

Читайте также Дебаты Порошенко и Зеленского: в США озвучили свою позицию

Также он указал на важность укрепление институтов демократии и готов подать законопроекты, которые усложнят жизнь и депутатам, и президенту.

"Это будет указ, который утвердит план действий по внедрению на Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – рассказал кандидат в президенты.

Как мы писали, Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. Он рассказал, каким образом на посту президента собирается возвращать мир на украинскую землю, и четко дал понять, чей Крым.

А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире на дебатах. Если с планами Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Читайте подробней в материале "Сегодня", что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.