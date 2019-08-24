Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Зеленский рассказал о "поколении Независимости"

24 августа, 13:27

Украинскую молодежь президент назвал опорой свободы, демократии и развития страны

В Украине сформировалось целое поколение людей, которые думают отлично от предыдущих, потому что росли в условиях независимости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественной церемонии по случаю Дня Независимости Украины, которая проходила 24 августа в центре Киева

Реклама

Читайте также: Выступление Зеленского по случаю Дня Независимости: полный текст, видео

"Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение – наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит – Украина будет двигаться только вперед", – подчеркнул глава государства.

В тренде
От "золота" Баюл до триумфа юных футболистов: история побед украинского спорта
Кличко и Шевченко. Многие годы Украину узнавали благодаря ним

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

праздник Крещатик День Независимости Зеленский День Независимости Украины День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должностьПолитика
Королева Елизавета II тепло поздравила украинцев с Днем Независимости
Королева Елизавета II тепло поздравила украинцев с Днем НезависимостиПолитика
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественниковПолитика
Член
Член "Слуги народа" отказался идти в Раду: ему нашли заменуПолитика
Россия должна попросить первой: США назвали условие для возврата G8
Россия должна попросить первой: США назвали условие для возврата G8США

Новости партнеров

Loading...