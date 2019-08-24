Зеленский рассказал о "поколении Независимости"

В Украине сформировалось целое поколение людей, которые думают отлично от предыдущих, потому что росли в условиях независимости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественной церемонии по случаю Дня Независимости Украины, которая проходила 24 августа в центре Киева

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"Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение – наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит – Украина будет двигаться только вперед", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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