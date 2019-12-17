Зеленский рассказал об итогах переговоров с Алиевым

Видео: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Баку встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и обсудил с ним экономическое сотрудничество между странами, в частности рост взаимных инвестиций. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции, где также были подписаны двухсторонние соглашения.

По его словам, сегодня в Баку будет открыт Торговый дом Украины и напомнил, что такой азербайджанский уже работает в Киеве с 2018 года.

Он также отметил, что одной из главных задач между государствами является рост взаимных инвестиций, в том числе благодаря большим совместным проектам.

"В этом контексте хорошим примером служит приобретение ведущим мобильным оператором Азербайджана мобильного оператора Vodafone. Это существенно усилит украинский рынок телекоммуникационных услуг. Верю, что этот кейс вдохновит и других азербайджанских инвесторов. Я приглашаю вас в Украину, где будущая приватизация откроет большие возможности для азербайджанского бизнеса", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что между странами нужно развивать транзитный потенциал и соответствующую инфраструктуру.

"Мы согласились активизировать сотрудничество международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозок. Также мы договорились, чтобы в январе прошла встреча межправительственных комиссий в Киеве, и, я думаю, что после этой встречи будут конкретные кейсы, конкретные инвестиции с конкретными сроками", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что отдельное внимание с Алиевым уделили космической и авиационной сферам, в том числе самолетостроению, а также обсудили перспективы в образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

"Был подписан ряд двухсторонних документов по сотрудничеству, а именно: соглашение об урегулировании условий ведения бизнеса, обеспечение защиты информации, а также договоры между городами Украины и Азербайджана. Важная тема сегодняшнего разговора – это обеспечение региональной безопасности, в первую очередь речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы поддерживаем друг друга в вопросах возобновления суверенитета и территориальной целостности", – добавил украинский лидер.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года пятый глава украинского государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко был в Баку с визитом. Также ездил туда и премьер-министр. Украина и Азербайджан обсудили углубление экономического сотрудничества.

Отметим также, что Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса. Отмечалось, что товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.

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