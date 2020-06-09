Зеленский рассказал, почему "не обижает" Путина

Если один президент задевает за личное другого – это может обернуться тысячами смертей

Президент Владимир Зеленский не намерен оскорблять российского лидера Владимира Путина, несмотря на войну против Украины, а только заинтересован в разрешении вопроса по Донбассу и Крыму.

Так он объяснил в интервью "Украинской правде", почему не обижает хозяина Кремля.

По его словам, если один президент задевает за личное другого – это может обернуться тысячами смертей.

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"Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса (Донбасса и Крыма – ред.). Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам. Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – все! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу", – рассказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский говорил, что якобы Путин понимает его позицию – Украина независимая страна. По его словам, для диалога с Путиным создали формат, который привел к некоторым чувствительным решениям.

В то же время еще до их личной встречи Путин рассказывал, что думает о Зеленском. Он также говорил, что президент Украины должен сделать для прекращения войны на Донбассе.

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